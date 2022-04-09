資金簇擁防禦板塊 美國醫療保健股攀新高

全球股市動盪之際，投資人紛紛湧入防禦性板塊，促使醫療保健類股本周攀抵歷史新高。

標普 500 醫療保健類股過去五個交易日上漲 3.4%，優於廣泛指數，標普 500 指數本周跌 1.3%。此外，標普 500 醫療保健類股過去 30 天漲約 12%，也優於標普 500 指數的 8%。

ETF 方面，投資人對製藥產業強勢回歸的樂觀預期，本周將 SPDR 健康照護類股 ETF(代號 XLV) 推升至歷史新高，該 ETF 第一季資金流量也締新猷。

觀察個股表現，過去五個交易日以來，輝瑞 (PFE-US)、AbbVie(ABBV-US) 和禮來 (LLY-US) 在內等藥廠均上漲至少 6%，聯合健康集團 (UNH-US) 也漲 6.5%，在估值遠落後大盤的情況下，輝瑞以外的三檔股票均創歷史新高。

Oppenheimer 醫療保健策略師 Jared Holz 說，防禦股近幾年並未受到重視，如今卻開始以一種有意義的方式發揮作用。

撇除經濟狀況，除了醫療保健以外，其他需求同樣穩健的部門，像是公用事業，也都有類似的好表現。

身處經濟與地緣政治動盪的環境中，大型製藥商、藥物分銷商、藥物實驗室和健康保險公司的強力助攻，使醫療保健在本周跑贏其他板塊，只要市場不確定性仍存，華爾街策略師都對該板塊充滿信心。

RBC Capital Market 美國股票策略主管 Lori Calvasina 上周表示，無論是在估值、基本面、獲利率、供應鏈、定價能力還是俄烏戰爭曝險上，公用事業和醫療保健的表現都優於其他板塊。

摩根大通 (JP Morgan) 策略師則重申對醫療保健股的「增持」(Overweight) 評等，理由是該產業估值合理，且提供防禦性成長、高獲利率和定價能力，股東報酬率也相當吸引人。