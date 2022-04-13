半導體股長期榮景已告終！技術分析師：醫療保健股蓄能7年 即將爆發

技術分析師認為，半導體股長期榮景已經走到終點，過去 7 年表現平淡的醫療保健股正在蓄積動能，有望大漲一波。

《Barron"s》報導，技術分析師 Andrew Addison 認為，一個產業是在進步還是在退步，端視其相對於大盤指數的表現，例如 S&P 500 指數。

由此檢驗一個代表「進攻」的產業——半導體，以及另一個代表「防守」的產業——醫療保健。

第一張圖是費城半導體指數，除了 2015 年和 2018 年的短暫修正外，半導體股票一直是股市的領先群體之一。自 2012 年的低點到 2021 年 11 月的高峰，半導體指數的漲幅是 S&P 500 漲幅的 3 倍多。

當經濟成長時，半導體股的表現優於股市，但如今該群體長期的優秀表現已經告終。

警訊之一是，半導體股的相較行動無法突破 2000 年的高峰，另外，更不利的是，半導體指數與 S&P 500 指數的比率已從圓頂翻轉，表明今年餘下時間甚至進入 2023 年，半導體股的表現都將落後於 S&P 500 指數。

第二張為醫療保健股走勢。醫療保健精選產業 SPDR ETF (XLV-US) 在股市大幅下跌時 (2000 年 2 月、2008 年 9 月)，經歷其最強勁和最快速的表現。

但在 2011-15 年上漲之後，該 ETF 與 S&P 500 指數相比就沒有什麼進展，但確實即將完成一個潛在、強大的 7 年基礎。一旦該 ETF 能夠突破 2020 年的高點，那麼醫療保健股的表現可望大幅超越 S&P 500 指數，且可能數年如此。