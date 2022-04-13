不畏美國經濟衰退憂慮 女股神仍看好特斯拉

享有「女股神」稱號、方舟投資 (Ark Invest) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 週二 (12 日) 表示，儘管近期美國經濟衰退憂慮加劇，且上海封城導致特斯拉 (TSLA-US) 上海廠停工，她仍然看好特斯拉。

伍德在一場網路研討會中表示，在新冠肺炎疫情期間所提及的「創新解決問題」將實現飛速發展，隨著特斯拉擴大自駕計畫，該公司「有望在很多很多年裡實現真正的指數級增長」。

伍德曾表示，特斯拉有望在未來 5 年內於汽車市場中達到 20% 的市佔率。她預估到 2025 年特斯拉股價將能達到 3,000 美元。她也預估，特斯拉實現自動駕駛的成功率約為 50%，而這也是特斯拉股票有望達到 3,000 美元目標價的關鍵。

一向看好特斯拉的分析師 Kevin Paffrath 日前表示，他相信未來 2 年內，特斯拉將興建 5 至 10 座新超級工廠以提升特斯拉電動車產量，對於特斯拉投資人來說將是一大利多。

伍德旗下的 ARK Innovation ETF(ARKK-US) 是 2020 年表現最好的美國股票基金，她表示，隨著投資人轉向尋求以科技解決經濟問題，她預計「真正的顛覆性創新」將重新獲得青睞。

在伍德的投資組合當中，持股比重最多的特斯拉，今年來股價下跌 6%，持股第二多的 Teladoc Health (TDOC-US) 同期下跌近 26%。ARKK 今年迄今則是下跌 36.7%，金融服務公司 Lipper 的數據顯示，過去 3 週，ARKK 淨流出約 7,910 億美元。