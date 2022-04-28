〈財報〉新冠口服藥與抗癌藥物需求強勁 默沙東Q1業績超預期

美國製藥公司默沙東（Merck，默克）周四（28 日）美股開盤前公布 2022 會計年度第一季財報，由於其暢銷抗癌藥物 Keytruda、HPV 疫苗嘉喜（Gardasil）與新冠口服抗病毒藥 Molnupiravir 銷售強勁，營收、獲利遠超市場預期並上調全年財測。

截稿前，默沙東 (MRK-US) 股價上漲 2.48%，每股暫報 86.50 美元，該股今年迄今上漲約 10%。

基於第一季超預期業績表現，默沙東將 2022 年全年每股獲利從 7.12-7.27 美元上調至 7.24-7.36 美元，年營收預期從 561-576 億美元上修至 569-581 億美元。

FY2022 Q1 財報關鍵數據：

營收：159.01 億美元，年增 50%，遠高於 Refinitiv 分析師預估的 147 億美元

GAAP 淨營收：43.1 億美元，年增 57%

GAAP 每股獲利：1.7 美元，年增 57%

Non-GAAP 淨營收：54.29 億美元，年增 84%

Non-GAAP 每股獲利：2.14 美元，年增 84%，遠高於 Refinitiv 分析師預估的 1.83 美元

重點藥物營收：

Keytruda：48 億美元，年增 23%，優於市場預期的 45 億美元

嘉喜疫苗（包括 9 價）：14.6 億美元，年增 59%，優於市場預期的 12 億美元

新冠口服藥 Molnupiravir：32.47 億美元，優於市場預期的 31 億美元

動物藥物：15 億美元，年增 4%

默沙東與 Ridgeback Biotherapeutics 共同研發的新冠口服藥 Molnupiravir 過去曾視為改變新冠病毒療法的新希望，但隨後證明對病毒僅有 30% 的有效性，遠低於輝瑞 (PFE-US) 的新冠口服藥「Paxlovid」，大眾對其熱情也逐漸消退。

默沙東財務長 Caroline Litchfield 受訪時表示，根據目前 Molnupiravir 約在 40 個國家銷售 1 千萬份療程的情況，預估該藥物營收將上看 50-55 億美元，並稱公司有能力向市場供應更多藥物，但須取決疫情狀況，或者是未來是否有新的變異株出現。

此外，HPV 疫苗嘉喜與嘉喜 9 價銷售相當亮眼，默沙東表示主要是受到美國以外地區銷售強勁推動，特別是中國。