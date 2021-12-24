輝瑞口服藥Paxlovid獲授權 默克黯然失色 市場開始關注輝瑞股價

因應 Omicron 病毒席捲全美，美國食品和藥物管理局 (FDA) 週三授權輝瑞 (PFE-US) 新冠藥丸「Paxlovid 」，成了一場及時雨。

該藥丸僅適用於高風險人群，最初供應有限，但可以挽救生命。

該授權對輝瑞來說，是疫情的第二次強大出擊。根據 FactSet 的數據，分析師預計輝瑞該藥丸 2022 年銷售額達 217 億美元，但輝瑞目前表示，明年該藥丸將生產足以應對 1.2 億個療程，較先前預期多了 4000 萬個療程，可望推升該銷售額估值。

Paxlovid 將更加證明，輝瑞在 2019 年決定擺脫所有業務，獨留下創新新生物製藥業務是明智之舉。

對於改頭換面的輝瑞，投資者一直遲遲不肯買進，直到今年偏晚，輝瑞的股價才快速趕上。截至今年 11 月前的 12 個月以來，輝瑞股價一直落後 S&P 500 指數，甚至推出新冠病毒疫苗也仍舊如此。然而，自 11 月起，輝瑞股價開始爆發，迄今漲幅 36.4%，遠勝同期上升僅 1.6% 的 S&P 500 指數。

根據 FactSet 的數據，該股票仍然相對便宜，因為未來 12 個月的預估本益比僅 9.8，低於同業表現，例如 Eli Lilly (LLY-US) 本益比 31.7、嬌生 (JNJ-US) 本益比 16.1。

輝瑞本週另一個好消息來自默克藥廠 (MRK-US) 不太好的消息。

雖然默克新冠病毒口服藥「 Molnupiravir 」的數據公布後，疫苗股下跌，而默克上漲，但該光芒也隨著更新數據消散。數據表明，Molnupiravir 的有效性不如初時表現，且安全性問題仍在。

在授權輝瑞 Paxlovid 翌日，FDA 週四立即對 Molnupiravir 發出條件更嚴格的緊急使用授權 (EAU)，僅能在其他新冠病毒治療方法都無法取得或不適用臨床的狀況下，才能使用 Molnupiravir 口服藥，意味著 Paxlovid 口服藥將較 Molnupiravir 優先獲採用。此外，妊娠期間也不適用 Molnupiravir ，甚至服用者必須實行生育控制，即服用後最短 3 個月才能妊娠。

先前希望靠 Molnupiravir 打造長期營收驅動因素的想法恐怕落空，這樣的失望情緒提醒了投資者，這世代結束前默克正面臨大考驗──Keytruda 抗癌藥物的專利保護到期。該藥物在默克營收占比約 1/3，默克恐怕無法靠 Molnupiravir 填補這一大空白。