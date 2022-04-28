〈財報〉媒體業務和主題公園助益 康卡斯特第1季財報亮眼

康卡斯特 (Comcast)(CMCSA-US) 周四 (28 日) 公布第 1 季獲利超出分析師的預期，在盤前交易中股價上漲超過 2%。

以下是關鍵數字：

●調整後每股獲利 86 美分，高於預期的 80 美分

●營收 310.1 億美元，高於預期的 305 億美元

●高速聯網客戶淨增 26.2 萬，高於 FactSet 調查分析師估計的 22.9 萬

由於匯率的影響以及內容收入下降，該公司的歐洲 Sky 部門的營收同比下滑 4.5% 至 48 億美元。FactSet 分析師預計 Sky 本季營收為 49.2 億美元。

康卡斯特的環球影城主題公園業務在因新冠疫情而延長關閉後繼續復甦。該部門營收同比飆升超過 151% 至 15.6 億美元，超過 FactSet 分析師預計的 14.4 億美元。

康卡斯特 CEO 羅伯茲 (Brian Roberts) 在財報聲明中表示：「主題公園自疫情中復甦的強度非常好，而且沒有放緩的跡象。」

NBCUniversal 第 1 季營收增加大約 46%，其中包括來自北京奧運會和超級盃的 15 億美元。本季廣告收入增加 59.2%，絕大部分都因這兩個事件。

以下是康卡斯特本季各部門與去年同期相比的表現：

●Cable Communications 營收 165.4 億美元，成長 4.7%

●媒體營收 68.7 億美元，成長 36.3%

●電影工作室營收 27.6 億美元，成長 15.1%

●主題公園營收 15.6 億美元，成長 151.9%

●Sky 營收 47.7 億美元，下降 4.5%

不包括北京奧運會和超級盃，康卡斯特表示，其媒體部門本季營收為 53.8 億美元，年成長 6.9%。

康卡斯特沒有揭露 NBCUniversal 的廣告版串流媒體平台 Peacock 的註冊情況，但羅伯茲在聲明中表示，該部門「本季表現特殊」。該公司在 1 月時表示，Peacock 到 2021 年底時每月有 2450 萬個活躍帳戶。