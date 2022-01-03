比利時向輝瑞及默克各採購1萬劑新冠口服藥

比利時衛生部宣布，比利時已與兩家藥廠完成談判，將向輝瑞 (Pfizer) (PFE-US) 和默克公司 (Merck & CO) (MRK-US) 個別採購 1 萬劑新冠病毒 (COVID-19) 口服治療療程。

比利時衛生部 12 月初曾表示，該國政府正與默克公司就採購 molnupiravir 進行談判。之前已向中央政府建議應採購 molnupiravir 和輝瑞開發的藥物 Paxlovid。

美國食品暨藥物管理局 (FDA) 已於 12 月下旬批准，由輝瑞生產的新冠病毒疾病口服抗病毒藥物 Paxlovid 可用於居家治療，對象包括高危險成人病患，以及 12 歲以上兒童。

在授權輝瑞 Paxlovid 次日，FDA 也隨即對默克的 Molnupiravir 發出條件更嚴格的緊急使用授權 (EAU)，也就是只有在其他新冠病毒治療方法都無法取得或不適用臨床情況下，才能使用 Molnupiravir 口服藥。此外，婦女妊娠期間也不適用 Molnupiravir ，甚至服用者必須實行生育控制，即服用後最短 3 個月才能受孕。

英國藥物及保健產品管理局 (MHRA) 也於日前宣布，Paxlovid 已經獲得批准正式使用。根據目前資料顯示，對於現在肆虐全球的 Omicron 變異病毒株，Paxlovid 可以發揮一定效果的療效。