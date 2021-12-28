印度為抗Omicron 核准Merck新冠口服藥與兩款疫苗EUA

世界第二大人口國印度周二（28 日）表示，為應對新冠變種病毒 Omicron 感染擴散導致疫情升溫，核准默沙東（Merck）新冠口服藥「Molnupiravir」，以及另外兩種疫苗的緊急使用授權（EUA）。

印度通過 EUA 的同時，也增加氧氣供應並強化衛生基礎設施。印度衛生部長 Mansukh Mandaviya 表示，默沙東的新冠口服藥將有國內 13 家藥廠生產，並限用於治療新冠病毒成年感染者。

美國食品藥物管理局（FDA）上周批准 Molnupiravir 給 18 歲以上成年人或染疫高風險族群使用，成為繼輝瑞後第二款在美核准的居家新冠治療口服藥，該藥能減少住院與死亡率約 30%。

今年稍早，印度原料藥廠 Aurobindo Pharma、Cipla 藥廠、Sun Pharmaceuticals 藥廠與其他製藥業者，與默沙東簽署非專屬授權（non-exclusive）協議，在印度生產和供應新冠口服藥 Molnupiravir。

Mandaviya 在推文上表示，除新冠口服藥外還批准印度血清研究所與 Novavax 研發的 Covovax、本土藥廠 Biological E 研發的 Corbevax 兩款新冠疫苗也獲緊急使用授權。

印度目前接種的疫苗以印度版的 AZ 疫苗「Covishield」和印度 Bharat Biotech 生技公司生產的新冠疫苗 Covaxin 為主，後者是首支由印度研發且獲得 WHO 核准的疫苗，施打兩劑的一個月後，效力達 78%，且該疫苗儲存容易，可以在攝氏 2 至 8 度間儲存，適合中低收入國家。

截稿前，默沙東 (MRK-US) 股價早盤略漲 0.13%，每股暫報 76.67 美元。