IKKA-KY Q1盈餘寫3季高點 評估收購新廠房

能率集團旗下第一化成控股 IKKA-KY(2250-TW) 今 (28) 日公告第一季自結獲利，稅前盈餘 0.53 億元，年減 25%，但季增 20%，已是 3 季來高點，展望後市，IKKA 透露，不排除收購其他日本相關工廠以加速拓展營運規模。

IKKA 說明，第一季合併營收 8.07 億元，年減 16%，主要是因日圓大幅貶值等匯率因素，導致換算新台幣數字表達受到影響，然而，由於主要客戶 TOYOTA 新電動車量產上市，帶動旗下產品需求，加上製程自動化升級，第一季毛利率達 22%，創下單季新高紀錄。

展望後市，隨著 TOYOTA 將於 5 月開賣首款電動休旅車 bZ4X，而高階品牌 Lexus 的電動休旅車 RZ450e 也預計於下半年開始銷售，再加上車廠的供應鏈問題應可陸續緩解，IKKA 強調，正持續審慎評估各項發展，已再評估收購其他日本相關工廠。

IKKA 是 TOYOTA 汽車電子煞車模組 (EPB) 主要供應商，在自動駕駛功能不斷進化之際，EPB 模組已逐漸由高階車款開始往下延伸到中低階車款，IKKA 力拚，持續開發符合其他日系車廠需求的 EPB 相關產品，以擴大市占率。

此外，隨著日本加入 RCEP，日本在亞洲地區的關稅降低並增加競爭力，可望進一步提升 IKKA 獲利動能。