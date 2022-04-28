市場憂交易破裂 動視暴雪跌至微軟收購案以來最低價

遊戲發行商動視暴雪 (ATVI-US) 第一季獲利低於預期，周三 (27 日) 股價跌至微軟 1 月宣布 590 億美元收購計畫以來的最低價。

與此同時，微軟 (MSFT-US)) 股價在公布獲利營收均優於預期後，迎來 2 個月來單日最大漲幅。

動視暴雪周三下跌 1.27%，收 76.10 美元，較微軟收購時每股 95 美分的價格下跌近 20%。

這將是迄今為止美國最大科技股收購交易，但不斷擴大的價差表明，投資者比以往任何時候都更加擔心交易會失敗。

動視暴雪周一表示，推出《使命召喚》的「動視發行」分部門第一季月度活躍用戶持續下降。動視於 11 月發布了《決戰時刻：先鋒》，但並未獲得廣泛正面評價，令第一季淨預訂量下降近 29%。

此外，動視暴雪還面臨監管審查。該公司在 4 月 15 日的監管文件中透露，SEC 要求公司主動提交訊息，以及司法部大陪審團的傳票，兩方各自的調查似乎都與微軟收購交易案發布前的第三方證券交易有關 (包括動視暴雪執行長的友人)。

MoffettNathanson 分析師 Clay Griffin 對動視暴雪的股票目標價為 95 美元，符合微軟收購價。但 Griffin 認為，該收購交易當然有可能受阻，「動視近期的交易走勢凸顯大眾對負面發展的擔憂。」

Griffin 表示，萬一收購交易崩盤，背後基本面原因就是《決戰時刻：先鋒》的銷售數據較預期疲弱。他預期雙方仍會完成交易，但如果動視被迫單飛，該股價估值可能會落在 60 多美元中段。

倘若交易破裂，股價將遭貶值，雖然該公司可以收到 30 億美元的「分手費」，不無小補，但在交易未獲批准的情況下，大眾會評估，單飛的動視交易價格落在哪裡。

根據 FactSet 調查，追蹤動視暴雪的 21 位分析師中，有 17 位的目標價為 95 美元。