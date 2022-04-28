〈益得展望〉兩項吸入劑有斬獲 今、明年取台美認證

益得生技 (6461-TW) 營運將進入成長期，旗下兩項產品都將有斬獲，治療急性氣喘疾病定量吸入劑型產品 SYN011，最快明年第一季申請美國認證，有望完成美國授權；另一項氣喘控制用藥 SYN010 有機會年底取得台灣認證。

據統計，2030 年全球吸入劑市場將達新台幣 1.5 兆元，年復合成長率約 5%，其中，美國占最大市場份額。

2020 年美國 FDA 核准兩家藥廠開發的 MDI 吸入劑學名藥，分別為印度西普拉藥廠 (Cipla) 與印度羅蘋 (Lupin)，其中，羅蘋去年銷售量就達 800 萬支，此外，包含兩家學名藥廠與原廠，年銷售量就達 7000 萬支，產值 22 億美元 (約新台幣 647 億元)。

益得進入美國市場的首個產品 SYN011，已完成人體藥物動力學試驗 (PK)，目前正在進行藥物藥效學試驗 (PD)，預計今年底、明年初完成，後續將向美國申請認證，並透過授權夥伴布局市場。

益得表示，由於旗下吸入劑屬於學名藥，需挑戰專利訴訟，目前傾向的授權夥伴是可以分擔專利訴訟費用，以及在美國具備通路的業者，近期確實有多家國際藥廠正在洽談中。

若益得順利完成授權、挑戰專利，並完成美國認證，營運有機會 2023 年開始有顯著成長。