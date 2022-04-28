〈瑞儀法說〉匯兌利益助攻 首季EPS 4.47元寫同期新高

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (28) 日召開法說會，公布首季財報，在筆電需求維持強勁帶動下，首季表現淡季不淡，加上匯兌利益貢獻約 6.5 億元，單季純益達 20.76 億元，季增 115.88%、年增 24.62%，每股純益約 4.47 元，創下歷年同期新高。

瑞儀首季營收達 143.77 億元，季減 4.66%、年增 2.21%，毛利率 18.22%，季減 1.06 個百分點、年增 0.54 個百分點，營益率 12.59%，季減 1.4 個百分點、年增 0.26 個百分點，加上匯兌貢獻挹注下，單季稅後純益達 20.76 億元，季增 115.88%、年增 24.62%，每股純益約 4.47 元。

瑞儀近年淡出手機、電視等應用市場，將營運重心放在平板、筆電產品上，主攻美系品牌大廠，且為主力供應商，提供背光模組一條龍服務，並積極拓展其他筆電品牌廠訂單、車載市場，雖然去年客戶調整 12.9 吋平板產品，但整體營運仍維持穩健。

瑞儀日前也通過去年盈餘配發，每股擬配發 8 元現金股利，與 2019、2020 年相當，配發率約為 71.68%，預計發出 37.2 億元，若以今日收盤價 103 元計算，殖利率約 7.76%。