健喬去年每股賺1.02元 擬配息1.5元

健喬 (4114-TW) 今 (29) 日公布財報，由於 2020 年與子公司優良生技換股，認列一次性處分利益、墊高基期，去年全年稅後純益 3.04 億元，年減 52.35%，每股純益 1.02 元；不過去年第四季純益雙增、約 0.96 億元，每股賺 0.32 元。

董事會也通過股利分派，擬配息 1.5 元，包括現金股利每股 0.5 元、股票股利每股 1 元，以今日收盤價 24.9 元估算，現金殖利率約 2%。

健喬去年全年營收 32.35 億元，年增 6.41%；毛利率 39.73%，年增 2.33 個百分點；營益率 5.7%，年增 2 個百分點。

去年第四季營運方面，單季營收 9.18 億元，季增 17.99%、年增 11.27%；毛利率 40.74%，季增 1.02 個百分點、年增 1.47 個百分點；營益率 8.61%，季增 4.24 個百分點、年增 1.58 個百分點；稅後純益 0.96 億元，季增 37.14%、年增 18.52%，每股純益 0.32 元。

健喬表示，近年陸續併購景德、瑞安、優良等，同時整合銷售團隊與整頓各廠區產能，併購效益逐步顯現，包括銷售、行銷，通路以及生產等，推升毛利率逐年成長。

健喬也分別與瑞士諾華大藥廠、美國大藥廠 Tolmar 及韓國賽特瑞恩製藥簽約合作，加上持續授權引進知名藥廠學名藥與購買藥證，看好成長動能將延續至今年。

健喬預計自明 (30) 日起實施庫藏股計畫，預定買回 4000 張，區間價格約落在 17.5-36.5 元，若股價低於區間價格下限，將繼續買回，約占公司已發行股份總數 1.28%。