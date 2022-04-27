〈台幣〉熱錢出走貶8.6分收29.396元 續創逾1年7個月新低

台北股匯今 (27) 日雙雙走弱，在外資持續提款下，台股終場大跌 341 點，退守 16300 點，新台幣兌美元匯率盤中也摜破 29.4 元關卡，收盤貶值 8.6 分，收在 29.396 元，續創逾 1 年 7 個月新低，台北及元太外匯市場成交值合計 19.175 億美元。

新台幣兌美元匯率反彈僅一日行情，熱錢再度出走，今天以 29.36 元開盤後，隨即一路走弱，最低來到 29.402 元，重貶 9.2 分。

新台幣匯率終場貶值 8.6 分，收在 29.396 元，盤中、收盤雙雙寫下 2020 年 9 月中旬以來的最低點，台北外匯市場成交金額 12.75 億美元，元太外匯市場成交金額 6.425 億美元。

受美股重挫影響，台股今天湧現賣壓，電子股殺聲隆隆，台積電大跌逾 3%，加權指數終場下跌 341 點，收在 16303 點，為近 1 年新低，外資賣超 211.44 億元，累計 4 個交易日已倒貨近 990 億元。

Fed 鷹派路線底定，帶動美元強勢，亞幣今天普遍走貶，美元指數上漲 0.6%，韓元單日重挫 1.14%，歐元貶值 0.49%，新加坡幣貶 0.35%，新台幣貶 0.29%，人民幣也貶 0.17%，日圓也小幅走貶。