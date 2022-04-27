〈智慧顯示展〉友達董座釋減資疑慮 仍看好產業前景

面板大廠友達 (2409-TW) 上月底宣布擬減資 2 成、提出三年股東報酬計畫，引發市場對面板產業後市疑慮，董事長彭双浪今 (27) 日表示，承諾未來三年穩定的股東報酬有利長期投資人，友達也並未看壞產業未來發展，今年就預計投入 450 億元資本支出，較去年翻倍增，就是以行動證明仍看好產業前景。

彭双浪表示，減資幅度仍須考量未來公司營運規模變化、股東權益，當需要大規模擴充時，若資本不夠大，在融資、籌資的空間相對就會越小，此外，董事會決議擬減資 2 成也有考量未來幾年現金流。

面對市場認為友達提出穩定報酬計畫是暗喻面板前景疑慮，彭双浪說，友達承諾提供穩定的股利、股東報酬，主因是過去曾經有三年因沒獲利，而未發放股利，因此認為要給予長期投資人承諾，拿回股利報酬，若友達看壞市場前景，今年資本支出就不會提升至 450 億元，較去年 170-180 億元，大增 1.5-1.6 倍。

彭双浪說，雖然近期市場充滿著黑天鵝、灰犀牛等不可控因素，但現在投入的資本支出，是為了明後年換得營收貢獻回來，且友達資本支出也鎖定投入在高階產能布局。

另一方面，面對今年面板產業再跳脫傳統景氣循環，彭双浪說，受升息、通膨、戰爭等不確定因素干擾，目前仍無法預估何時會谷底翻轉，但預期所有製造商在面對庫存升高、獲利下滑之際，都會更有紀律地進行管理，也可望讓整體產業庫存回到平衡水準。