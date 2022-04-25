友達強化場域經濟 擬斥8.5億元收購北美智慧教育內容商

面板大廠友達 (2409-TW) 近年積極推動 Go Premium、Go Vertical 的雙軸轉型策略，其中，在場域經濟上由子公司達擎主導，今 (25) 日進一步公告達擎及其 100% 子公司將以不超過 2925 萬美元 (約新台幣 8.5 億元)，收購北美智慧教育內容管理系統商 Rise Vision 100% 股權。

友達公告，因應策略投資規劃，將由達擎向 Rise Holdings Inc. 及兩位自然人取得 Rise Vision Inc.、Rise Vision USA Inc. 100% 股權，預計總交易金額不超過 2925 萬美元 (約新台幣 8.5 億元)，後續也不排除由達擎依整體稅務規劃設立子公司，並依投資架構對子公司辦理現金增資。

Rise Vision 成立在 1992 年，深耕加拿大、美國等北美市場，目前提供逾 3000 間學校智慧教育內容管理系統，預計在 2027 年前累計提供 100 萬個顯示器，提升智慧教育應用。

友達表示，目前相關收購、合作都持續進行中，也看好這次收購是拓展海外場域經濟布局的重要一環，未來 Rise Vision 可望搭配達擎產品，進一步創造雙贏。

達擎則是友達在 2021 年 1 月 1 日將旗下通用顯示器、公共訊息顯示器事業單位分割成立的 100% 持股子公司，負責智慧醫療、零售、育樂、交通等 AIoT 領域應用布局，達擎周三 (27 日) 也將參展 2022 Touch Taiwan，展出智慧醫療、智慧育樂等垂直整合應用。

友達將在明 (26) 日召開法人說明會，預期將公布首季財報，並釋出今年面板景氣展望，而近期面板供需、通膨、中國多省分封控影響等，預期也都是市場關注焦點。