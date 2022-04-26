〈友達法說〉封控影響昆山廠約3-4成產能 既有擴產計畫不變

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (26) 日召開法說，外界關注中國封控影響，尤其昆山是友達主要高階筆電面板生產據點，對此，董事長彭双浪表示，評估封控措施對昆山廠產能影響約落在 3-4 成，若後續後端模組材料能準時供應，影響程度可望進一步收斂，至於兩岸擴產計畫則維持不變。

彭双浪表示，昆山廠主要以生產 LTPS 筆電面板為主，另一部分則為車載產品認證，封控措施執行前均維持滿載狀態，但配合當地政府防疫，目前人員仍受管控、材料供應也無法準時到位，營運確實受部分影響，評估影響昆山廠整體產能約落在 3-4 成。

昆山廠擴產進度同樣受封控措施影響，彭双浪指出，目前正進行第二期擴線、裝機階段，但配合靜態管理政策，4 月以來進度稍有遞延，主因是設備、人員無法進場施工，不過中長期擴充計畫仍維持不變。

友達今年第一季資本支出約落在 84 億元，全年資本支出則維持 450 億元，與先前相當。

另一方面，近期中國面板廠大舉擴充 IT 面板產能，彭双浪表示，過去兩年因電視需求起伏大、價格不穩，不少同業將部分產能轉到 IT，但友達深耕 IT 市場已久，且主攻中高端，同業縱使切入也會先以入門款為主，短期沒有直接影響，但產業競爭難免，將關注後續變化。