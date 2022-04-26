〈友達法說〉面板量價齊跌Q1三率下滑 EPS 0.54元寫六季低點

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (26) 日公布首季財報，受傳統產業淡季、面板報價修正影響，三率表現、出貨量均較前一季下滑，單季純益降至 51.64 億元、季減 51.53%、年減 56.29%，每股純益為 0.54 元，為近六季低點。

友達今年第一季營收 815.27 億元，季減 12.37%、年減 1.7%，毛利率 14.34%，季減 4.58 個百分點、年減 7.68 個百分點，營益率 6.5%，季減 4.62 個百分點、年減 7.99 個百分點，稅後純益 51.64 億元，季減 51.53%、年減 56.29%，淨利率 6.33%，季減 5.12 個百分點、年減 7.91 個百分點，每股純益 0.54 元。

出貨方面，友達統計，今年第一季面板總出貨面積達 605.3 萬平方米，季減 7%，略較原預期衰退 5% 擴大，年減幅則達約 4.7%。

友達表示，第一季適逢產業傳統淡季，加上烏俄戰爭、通貨膨脹等因素對終端消費市場的衝擊，導致面板價格持續滑落、出貨面積下滑，單季營收、獲利也均較上一季減少。

展望第二季，友達指出，市場仍受諸多不確定因素干擾，影響程度尚待觀察，但面對高度不確定性，將靈活調整營運策略，並持續推動「雙軸轉型」，投注更多資源在高階、商用、高度客製化產品，以及垂直整合解決方案，持續致力提升產品價值，追求長期穩健的營運成果。

友達今日盤後也將召開法說會，由董事長彭双浪、總經理柯富仁等經營高層親自主持，並將進一步說明今年第二季、全年景氣展望。