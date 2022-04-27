〈聯亞法說〉Q1營運回溫 純益季增181% EPS 0.22元

光通訊廠聯亞 (3081-TW) 今 (27) 日召開法說會並公布第一季財報，受惠中國基建需求春節後逐漸回升，加上消費性產品開始量產且需求優於預期，稅後純益 1971.4 萬元，季增 181.6%、年減 89.8%，每股純益 0.22 元。
聯亞第一季營收 4.5 億元，季增 29.8%、年減 25%，毛利率 25.01%，季增 1.5 個百分點、年減 28.7 個百分點，營益率 2.4%，季增 1.52 個百分點、年減 36.2 個百分點，稅後純益 1971.4 萬元，季增 181.6%、年減 89.8%，每股純益 0.22 元。
聯亞第一季營收符合預期，重回 2019 年同期水準，不過，聯亞表示，第一季毛利較低的檢光器 (PD) 銷售比重提高，另外，消費性產品量產初期，測試、破壞性檢測次數提升，影響首季毛利率低於去年同期。
聯亞第一季產品營收比重方面，依應用面來看，電信 (Telecom) 占 40-45%、資料中心 (Datacom) 占 15-20%、其他消費工業約占 30-35%；若以產品別區分，10G LD 與 25G LD 占 5% 以下、矽光產品 14-16%、EML 10%、PD/APD 占 35-40%。