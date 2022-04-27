〈聯發科法說〉三大產品線再走強 Q2營收季增3-10%續創高 

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日召開法說會，副董暨執行長蔡力行表示，儘管全球外在環境面臨挑戰，但在技術領先、市占率增加下，預期第二季三大產品線將持續成長，營收估達 1470-1570 億元，季增幅上看 10%，續創新高。

展望第二季，以美元對新台幣匯率 1 比 28.5 計算，營收估約 1470-1570 億元，季增 3-10%，年增 17-25%，毛利率 47.5-50.5%，維持上季預估區間，營業費用率則約 22-26%，。

蔡力行指出，手機、智慧裝置平台、電源管理晶片三大產品線皆將較首季成長，其中，手機受惠旗艦及高階的天璣 9000、8100 及 8000 晶片系列放量，加上 4G 需求及 WiFi 業務持續穩健，將是成長幅度最高的產品線。

智慧裝置平台方面，蔡力行坦言，儘管近期部份市場需求趨緩，不過技術升級趨勢不變，平均銷售單價及營收也將持續提升，看好全年 WiFi 6、5G、10GPON 及 4K 電視相關業績今年強勁成長。

蔡力行也重申，聯發科今年營收目標維持成長 20%、毛利率 48- 50%，以及近三年營收往年均複合成長率 (CAGR) 達 14-19% 目標邁進。

另外，蔡力行此次也在法說表示，董事會已決議去年盈餘分配，每股擬配發 73 元的現金股利，將回饋約 1170 億元的新台幣給予股東。