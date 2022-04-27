〈聯發科法說〉外資拋總經大哉問 蔡力行這樣看

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日召開法說會，針對外資提問全球通膨恐擠壓消費性電子需求，副董事長暨執行長蔡力行坦言，該情況的確可能發生，但從現今各家研究來看，今年不太可能陷入經濟衰退，且即便未來出現該情況，經營一家企業，最重要的是有彈性地 (resilient) 去面臨外在環境變化。

外資指出，全球通膨持續升溫，消費者必要支出包括能源、食物等價格高漲，進一步擠壓民眾在消費性電子的需求，市場也紛紛討論，2023 年消費性相關半導體需求會下滑。

蔡力行不諱言，現今該情況正發生中，而經營一家企業也必須進行眾多假設，盡可能了解越多的經濟預測，包括硬著陸、軟著陸等，但以近期眾多的調查來看，至少今年不會發生經濟衰退。

蔡力行補充，儘管自己並非經濟學家，但公司往前看，即便全球面臨經濟下滑風險，但公司知道如何去應對經濟循環的週期，這是經營企業的必須衡量的因素之一。

蔡力行強調，假設若全球經濟陷入衰退，企業間的相對表現成為重要觀察指標，儘管聯發科來自消費性電子營收比重高，但外界也須認知，當全球經濟陷入衰退，無一企業可倖免，因此最重要的是，企業須有彈性應對景氣變化。

回顧 2020 年，全球疫情大爆發，當年上半年景氣疲軟，下半年卻在全球數位轉型加速下，市場對半導體需求激增，整體景氣迅速反轉向上，聯發科當時就因超前部署大量產能，加上技術領先優勢，獲高額市占，成為眾多企業效仿對象。