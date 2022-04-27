華爾街投資人集體訴訟案升級 將馬雲列為被告

華爾街投資人修改對阿里巴巴 (BABA-US) 的訴狀，將創辦人馬雲列為被告，引發業界擔憂美國持續打壓中國科技公司。

上周四名美股投資人修改訴狀，指控內容並無明顯改變，最大區別是將馬雲列為被告。去年這幾名投資人向美國紐法院發起針對阿里巴巴的集體訴訟，理由是阿里巴巴股價暴跌，致其投資受損。

去年以來，在美國上市的中國科技企業總市值共計縮水逾 1 兆美元，作為中國網路公司的指標性企業，阿里巴巴的市值蒸發 6,200 億美元。

馬雲已於 2019 年 9 月辭去阿里巴巴董事長職務，並在 2020 年 10 月卸任董事職位後，不再擔任集團職務。

此次美國投資人修改訴狀，在未大幅改變指控內容的情況下，將馬雲增列為訴訟對象，引發業界擔憂美國持續打壓中國科技公司。

2018 年中美貿易戰爆發以來，華府持續增強對中國科技企業的打擊力道。美國證管會（SEC）上周也將理想汽車 (LI-US) 、瑞幸咖啡、貝殼等 17 家中企打入「預摘牌名單」，這是 3 月以來第五批被納入名單的中概股。

券商中國報導，明眼人都能看出，阿里巴巴股價暴跌，以及中國科技公司市值大幅縮水，主要原因正是美國政府對中國科技企業展開一系列打壓行動，這些投資人「揣著明白裝糊塗」，充當美國有關勢力的打手。