〈聯電法說〉Q2毛利率飆至近45% 營收季增上看9%續創新高

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (27) 日召開法說，預估第二季毛利率將逼近 45%，再衝破近 22 年來新高，在新產能加入、價格持續上漲帶動下，法人估營收將季增 7-9%，續創新高。

聯電南科 Fab 12A P5 廠區擴產的 1 萬片產能，將在本季進入量產，使總產能增加約 4-5%。展望第二季，聯電預估，晶圓出貨量將季增 4-5%，ASP 以美元計價將較上季成長 3-4%，產能利用率維持 100%，毛利率接近 45%。

聯電財務長劉啟東指出，第二季雖有材料漲價、人力成本增加等因素，但 ASP 持續上漲，加上新台幣貶值等有利因素，持續驅動毛利率向上。

共同總經理王石指出，儘管疫情和地緣政治問題造成市場波動，仍預期第二季需求狀況將維持不變。

王石表示，聯電特殊製程技術如非揮發性記憶體、電源管理、RF-SOI 和 OLED 顯示驅動等應用在 5G、AIoT 和車用電子趨勢，使相關產品貢獻超過一半以上營收，隨著客製化特殊製程價值得到越來越多客戶肯定，預期特殊製程營收占比將持續攀升。

對於中國封城的影響，王石表示，勢必對市場造成影響，但對聯電來說，伺服器、車用、工業用、網路等應用需求成長，抵銷部分手機、PC 等需求下滑，目前看來，主要客戶需求並未受影響。

