〈財委會質詢〉今年報稅期限 財長：視疫情滾動式檢討

5 月報稅季即將到來，但隨著國內確診人數不斷攀升，朝野立委頻頻呼籲，盼能延長報稅期限，對此財政部長蘇建榮今 (27) 日表示，對於是否延長報稅一定會視情況有適當因應措施。

立法院財委會今天審查稅捐稽徵法修正草案，邀請財政部長蘇建榮列席備詢，但與會立委，不分藍綠質詢重點大多聚焦在今年是否比照前兩年延長綜所稅報稅期限至 6 月底。

蘇建榮答詢時指出，關於今年是否以通案方式，將延長報稅期間至 6 月底，財政部一直有在思考，但這部分還要再觀察指揮中心的防疫政策，像是防疫措施是否進一步趨嚴。

但隨著國內確診人數日與俱增，與會立委們也關切，如果確診與被隔離人數越來越多，而影響政府發送隔離通知書時間，導致民眾因此無法如期報稅，財政部是否也會比照前兩年通案延長報稅期限一個月，直到 6 個底？

蘇建榮對此坦言，今年疫情確實與去年不同，其中去年隔離人數較少，隔離通知書可以較快發出，但今年隔離案件確實較多，財政部會視疫情發展，進一步思考是否要延長報稅期間至 6 月底。

國內疫情嚴峻，考量部分民眾可能需居家隔離，財政部 26 日發布新聞稿表示，只要是繳納期間內因疫情接受治療或隔離者，可在展延期限內檢附證明申請展延，其中綜所稅與營所稅最長可延長至 6 月 30 日。

