疫情嚴峻 財部：隔離者綜所稅、營所稅申報可延至6月底

國內疫情嚴峻，考量部分民眾可能需居家隔離，財政部今 (26) 日表示，只要是繳納期間內因疫情接受治療或隔離者，可在展延期限內檢附證明申請展延，其中綜所稅與營所稅最長可延長至 6 月 30 日。

因應疫情避免報稅造成群聚，財政部曾在 2020 年、2021 年宣布將當年度綜所稅申報期限延長一個月至 6 月 30 日，隨著 5 月報稅季到來，在國內確診人數持續攀升的情況下，今年報稅是否仍展延一個月，成為市場關注議題。

財政部今天發布新聞稿指出，根據稅捐稽徵法第 10 條規定，因天災、事變而遲誤依法所定繳納稅捐期間者，該管稅捐稽徵機關得視實際情形，公告延長其繳納期間。

財政部表示，如果因疫情必須接受隔離治療或是隔離者等特定對象，報稅期間可主動延長，其中 110 年度的綜所稅與營所稅可展延至 6 月 30 日止。

而適用查定營業稅的小規模營業人，以及按月課徵營業稅的特種飲食業者，繳稅期限到 5 月 10 日，但如果因疫情治療或隔離者，則可展延到 5 月 31 日。

至於 111 年度的使用牌照稅，繳稅期限可展延至 5 月 31 日止；房屋稅繳稅期限可展延至 6 月 30 日止。

財政部表示，適用展延對象如果在展延申報繳納期限屆滿時，仍接受治療或隔離者，其申報繳納期限可自治療、隔離、檢疫結束的次日起展再延 20 日。

至於適用展延的對象，不必事前提出申請，只要在展延期限內檢具主管機關製發的隔離治療通知書、隔離通知書或檢疫通知書等相關證明文件，向該管稅捐稽徵機關申報繳納稅款。