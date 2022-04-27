〈智慧顯示展〉友達今年醫療面板市占坐二望一 非顯示產品營收翻倍增

2022 年 Touch Taiwan 智慧顯示展登場，面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (27) 日表示，友達深耕醫療面板市場，今年全球市占將「坐二望一」，此外，近年雙軸轉型策略也持續發酵，雖然非顯示產品對整體營收貢獻仍低，但毛利貢獻、成長性均優於顯示器本業，今年可望保持翻倍成長。

彭双浪表示，友達目前在全球醫療面板出貨量已是全球第二，包含手術用、診斷分析、監測等面板，由於醫療面板對於畫質、依賴度、抗菌技術有一定要求，且跨入門檻高，是友達近年積極布局的領域之一，今年全球出貨將「坐二望一」，主因之一是日本 Panasonic(6752-JP) 自兩年前逐步淡出市場。

據了解，台灣面板廠目前已在全球醫療面板占有一席之地，雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 合計已取得全球醫療顯示器面板逾 5 成市占。

彭双浪今也分享友達在系統解決方案、場域應用布局，除友達本身、達擎聚焦在顯示器本業外，旗下子公司也各自在系統解決方案、能源、智慧醫療、智慧製造上有所布局，同時友達也長期投資佳士達 (2352-TW)、凌華 (6166-TW)、富采 (3714-TW)、錼創等，持續擴大產業合作、生態圈布局。

彭双浪進一步指出，去年來自非顯示器的系統解決方案營收貢獻仍占不到 1%，今年則可望超過 1%，呈現倍增，若以友達去年營收 3706 億元推估，相關營收已達逾 30 億元，他強調，這一塊業務將讓友達「從賣產品變成賣知識」，以部分軟體服務為例，毛利率可望高達 80-90%。