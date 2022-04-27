美股重點新聞摘要2022年04月27日

今日操盤前瞻

美股財報：波音、Meta、高通

半導體業風向球 德儀 Q2 財測受中國封城衝擊 盤後挫逾 3%

半導體大廠德州儀器 (Texas Instrument) 周二 (26 日) 盤後公布的第 1 季營收和獲利均優於市場預期，但受到中國封城影響，德儀將第 2 季營收預測大砍 10%。閱讀全文...

YouTube 廣告收入顯疲態 Alphabet Q1 財報遜預期 盤後挫逾 6%

Alphabet(GOOGL-US) 周二 (26 日) 美股盤後公布 2022 會計年度第一季財報，營收、獲利雙雙遜於預期，盤後股價聞訊挫逾 6%，該公司並宣布 700 億美元的庫藏股計畫。閱讀全文...

雲端成長亮麗 微軟 Q3 獲利營收均優預期 激勵盤後漲約 5%

微軟 (MSFT-US) 周二 (26 日) 盤後公布 2022 會計年度第三季財報，獲利營收均優於預期，盤後一度下滑 1%，但在財報法說會後拉回上漲近 5%。閱讀全文...

俄法院下令扣押谷歌在俄羅斯價值 700 萬美元的資金及房產

俄羅斯媒體報導，由於旗下 YouTube 頻道限制該國一家電視公司的帳號，莫斯科一家法院已下令扣押谷歌 (GOOGL-US) 在俄羅斯價值 5 億盧布（700 萬美元）的財產和資金。閱讀全文...

馬斯克買推特 臉書等社群媒體廣告營收將受惠 分析師指兩原因

馬斯克日前以 440 億美元收購推特（Twitter），有幾家華爾街投行分析師認為，馬斯克入主推特後可能會採取的兩項措施將影響廣告收入。閱讀全文...

巴菲特最後一場午餐拍賣將至 那些年陪他吃飯的中國人後來怎麼了？

巴菲特計劃舉辦第 21 屆慈善午餐拍賣，這也是他最後一場午餐拍賣。那些和巴菲特吃過午餐、聊過投資的中國人，這些年的經歷大不相同。有人起，有人落，有人始終隱於幕後，有人已經離場。閱讀全文...