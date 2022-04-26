〈中光電法說〉避免斷鏈危機 將加速台灣、越南產能建置

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (26) 日召開法說會，總經理林惠姿表示，中國疫情封控造成全球供應鏈不確定性因素升高，認為未來品牌客戶、廠商都將再強化多重生產基地、供應鏈布局，以避免斷鏈危機，中光電也已規劃在台灣建置新的影像產品產線，同時加速越南二廠新建進程。

林惠姿說，今年微投影機等影像產品需求穩健，但因應近期中國不確定性因素升高，已規劃在台灣既有兩個廠區中，建置新的系統、光機產線，預計 6 月底、7 月初就可加入量產，將確保今年全年微投影機出貨量符合客戶要求。

節能產品產能方面，林惠姿說，OLED 筆電模組生產需求相對穩健，且零組件多來自韓國，短期營運受影響程度不大，目前規劃第三條產線將在 9、10 月加入量產，越南二廠則已在本月動土新建，現階段希望完工時間能從原訂 2023 年第四季再提前。

林惠姿指出，由於中國防疫的清零政策，對後續供應鏈帶來極高不確定性因素，預期客戶為求穩健出貨，將要求供應鏈有多重生產基地、多重供應鏈布局，以避免單一產地影響，但如此一來也將造成整體運輸成本增加。

中光電預估今年資本支出將超過 30 億元，其中，有逾 20 億元將用在越南二廠建置，其他則包含自動化設備投資等。