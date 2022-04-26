〈智原法說〉二度上調展望 全年營收年增幅6成起跳

ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (26) 日召開法說會，總經理王國雍指出，儘管全球外在環境的不確定性增加，但公司今年訂單已全數接滿，看好三大產品線持續成長，且因取得晶圓廠更多產能支援，二度上調全年營收年增率，從原本成長 5 成以上，調升至超越 6 成。

王國雍表示，首季營收改寫歷史新猷，整體基期也墊高，但受惠量產、NRE 與 IP 三大產品線同步成長，第二季營收可望續創高，估季增 1-3%，全年逐季成長態勢不變，毛利率也在產品組合大致維持下，估約 50%。

智原第一季接獲訂單約 14 筆，截至目前為止，總共接獲 296 筆訂單，王國雍看好，目前僅 102 筆進入量產，後續還有 163 筆未進入量產，將是智原長期營運成長動能。

展望全年，王國雍強調，量產仍是智原營收成長的主要動能，不僅今年訂單接滿，也接獲長單，部分已排至明年上半年，預期隨著公司近年應用往利基型發展，整體產品生命週期拉長、也具備不易取代的特性，能有效抵禦景氣波動。

另外，王國雍也首度揭露大客戶數量，指出 2015-2020 年量產營收貢獻大於 1 億元的客人只有 8 個，去年倍增達 16 個，預期今年將衝上 24 個，看好未來數量還會持續上升，象徵客群屬性、基數都不斷再擴大。