〈智原法說〉Q1不淡營收續創高 全年成長超過50%

ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (22) 日召開法說會，第一季營收將續創新高，營運淡季不淡，總經理王國雍預估，今年全年營收將成長超過 50%，全年也將維持去年逐季成長態勢。

展望第一季，智原看好，隨著量產 (MP)、委託設計 (NRE) 兩大業務動能強勁，營收將季增 14-16%，其中，量產、委託設計營收分別有雙位數成長，矽智財 (IP) 權利金收入季增幅則約個位數，毛利率估維持 50%。

智原指出，第一季客戶需求動能持續，推升量產收入堆疊式成長；而今年三大業務都將成長，其中量產服務營收占比超過 7 成將成常態。

王國雍表示，未來還有 153 個案子會陸續量產，多為利基型應用，產品具延續性、生命週期也長，目前已量產的 98 個新案營收占比超過 6 成，且每年持續有 40-50 個設計導入新案加入，在三大動能推升下，量產業務將是驅動營運成長的主要動能。

展望今年，王國雍預估，隨著開案量陸續量產，以目前確定爭取到的產能來看，全年營收成長將超過 50%，並將逐季增溫、下半年也會優於上半年，今年毛利率估約 50%。

王國雍表示，今年訂單都已收完，且收到的訂單還是很多無法滿足客戶需求，有些訂單能見度看到 2023 年，需求仍大於產能供給，今年最重要的課題，還是如何爭取更多產能以滿足客戶。

王國雍強調，智原成長動能來自結構性改變，將持續打造經常性收益以提高營收成長性，同時積極強化經營韌性以對抗外在環境波動；不管供應鏈吃緊或轉鬆，抑或疫情發展有何轉變，對營收成長動能都不會有太大影響，甚至有些有所助益。