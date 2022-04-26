兩大風險引發股債震盪 滙豐點名看好新興亞股後市

地緣政治與升息壓力引發股債震盪，滙豐銀行今 (26) 日表示，面對短期市場波動建議可提高對投資等級、高收益債券、新興市場主要貨幣企業債券配置，減持已開發市場國債；股票中，則看好美股、新興亞股票持偏高比重配置，其亞股較看好新加坡、台灣、泰國和印尼市場。

滙豐銀行財富管理暨個人金融事業處投資及財富管理部主管李勝凱表示，近期因烏俄戰爭引發地緣政治緊張，通貨膨脹處於歷史高點，經濟成長面臨諸多挑戰。

儘管投資信心最近跌至新冠肺炎疫情爆發以來最低點，但滙豐銀行認為，因為經濟重啟刺激消費，企業陸續增補庫存，而且基礎建設支出，包括新增能源轉型的投資也有助延長目前的周期，因此經濟衰退並不會發生。

李勝凱表示，在亞洲新一波 Omicron 疫情為遲遲未解的供應鏈瓶頸增添了新的風險，引發能源價格攀升的壓力，在停滯性通膨及景氣衰退疑慮增加的情況下，建議投資人保持審慎，但應持續投資。

李勝凱指出，因應通膨，預期聯準會將分別在 5、6 月會議中各升息 0.5%，隨後每次升息 0.25%，使 2022 年底的利率水準約為 2.25%-2.5%；2023 年於第一季升息兩次共 0.5%，使利率水準為 2.75%-3%。