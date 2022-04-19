全球央行轉鷹股市熊出沒？ 星展：Q2股仍優於債

全球央行態度轉向鷹派靠攏，是否讓股市進入熊市？星展集團表示，從歷史經驗觀察，升息不會對股市造成顯著影響，且從 1963 年以來的數據顯示，相較利率政策，經濟成長動能是否持續，才是與股市表現呈現正相關。40

目前市場普遍預估美國 2022 年 GDP 成長可達 3.7%、企業獲利可望來到 15.8%，展望 2022 年第 2 季，投資標的仍是看好股優於債。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，在股票市場部分，美股在全球數位化趨勢的支撐下，其中大型科技公司的成長並不會因貨幣政策收緊而改變，且這些大型科技類股在近期賣壓中也持續表現穩健。

陳昱嘉進一步指出，在對美國經濟成長前景樂觀的預期下，星展維持對美股，尤其是科技型類股看好的觀點。

在陸股部分，中國官方釋出訊息，表示將採取措施支持經濟，而且 2021 年初以來，中國股市歷經大幅修正，前瞻本益比較全球股市折價 37%，風險報酬相對理想，因此調升中國股市觀點至看好。

至於歐洲方面，由於歐洲對俄羅斯的能源需求依賴度高，衝突持續導致的供應風險和能源價格上揚，將侵蝕企業獲利，因此看淡歐股。

陳昱嘉分析，自俄烏衝突爆發以來，全球股票和非投資等級債券已分別下跌約 11.9% 和 7.4%，反映投資人對市場氛圍的擔憂，但從 1990 年以來的重大軍事衝突經驗來看，全球股市在軍事衝突期間平均上漲 38%。

另外，俄羅斯僅占全球 GDP 的 1.8%，因此相較於對經濟的影響，俄烏衝突帶來的威脅將是能源價格持續飆升，與相繼而來的通膨問題。

面對市場波動和通膨挑戰，星展認為，投資人可考慮適度配置具避險性質的黃金，來分散地緣政治和通膨風險，並認為隨著全球對安全性資產需求持續，黃金價格將可望保持強勁。



