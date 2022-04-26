國泰世華CUBE卡神刷手卡友現蹤 8個月刷破9000萬元創紀錄

國泰金 (3882-TW) 旗下國泰世華銀今 (26) 日表示，去 (2021) 年 8 月推出國泰世華 CUBE 卡以來，已出現一位「億萬等級神刷手」，累積刷卡金額逾 9000 萬元創紀錄，國泰世華銀也揭露此位超級卡友的消費樣態，展現聰明消費。

國泰世華 CUBE 卡首創「玩數位」、「樂饗購」、「趣旅行」三大權益隨選切換，皆享 3% 回饋無上限，截至今年 3 月底止，已發卡突破 230 萬張，更引發「如何刷、最划算」的討論熱潮。

根據國泰世華銀行資料庫分析，最頻繁切換權益的 CUBE 卡友，有 7 成集中在 21 歲至 40 歲的年齡層，這類客群拿到的回饋也最多，是其他年齡層卡友的 2.5 倍，顯示年輕客群較能接受新形態卡片以及創新數位金融商品

國泰世華銀行進一步觀察發現，CUBE 卡已出現一位「神刷手」，8 個月累積刷卡金額逾 9000 萬元，且豪取逾 280 萬小樹點 (信用卡) 回饋，據了解，這位卡友三種權益都有使用，平均每 10 天切換一次，多數使用「樂饗購」權益，在電商消費時再切換到「玩數位」，訂飯店住宿時也會切換到「趣旅行」，切換次數雖不多，但「相當懂切」，且集中大額消費，把「CUBE 卡回饋無上限，刷越多賺越多」徹底享用。



此外，迄今切換權益最頻繁的 CUBE 卡友，是一位年紀較輕的國泰世華網銀 App 重度使用者，國泰世華銀表示，此卡友雖然每筆消費金額較低，但視使用情境在三方案間聰明切換，自核卡後迄今已登入網銀 App 超過 300 次、切換超過百次，等於平均每兩天就切換一次，將優惠使用得淋漓盡致。

為了讓 CUBE 卡愈來愈好用，國泰世華本季更推出 CUBE 新功能「CUBE 回饋加碼」，卡友除可從三大主權益任選一種，還能從網銀 App 的「加碼回饋專區」，領取喜歡的通路加碼優惠，不用搶登錄名額，搭配主權益的 3% 回饋，總回饋率衝高至 10%，且一樣無上限。