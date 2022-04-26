Q2面板雙虎迎逆風 美系外資降評再砍目標價

面板價格今年以來持續下跌，加上地緣政治、通膨壓力，導致面板報價反彈時程延後，美系外資今 (26) 日出具最新報告，看壞面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 第二季營運將再面臨逆風，降評至「劣於大盤」，目標價也分別下修至 14.5 元、12.2 元。

美系外資認為，面板廠未來幾季仍將面臨利潤率持續下滑的挑戰，主因是品牌廠近期受地緣政治、通脹、運輸成本上升、中國疫情復燃等，導致拉貨轉趨保守，估第二季已減少電視面板訂單約 5-10%，此外，全年個人電腦出貨也看淡，估年減 4-6%。

從面板價格觀察，美系外資指出，4 月電視面板平均跌幅達 6%，較原預期 1-2% 擴大，看價格反彈時程將至少延後至 6 月，估整體第二季電視面板將下跌約 5%、IT 面板則將跌約 10%，不利雙虎第二季營益率表現，且現階段第三季展望也不明，縱使電視面板價格可望回升，也恐遭 IT 面板持續跌價稀釋。

面對需求持續疲軟，美系外資表示，部分面板廠近期開始調整產能利用率，試圖降低價格壓力，但初估目前全球面板產能利用率僅下降約 2-3%，短期並不足以支撐價格走穩。

因此，美系外資進一步調降友達、群創評等從中立降至劣於大盤，目標價也各從 18.5 元、15 元，下修至 14.5 元、12.2 元。