〈航空復甦帶旺航太〉在台國際航空數銳減 客運恐將供不應求 航空雙雄受惠

隨著各國陸續解封，航空產業正快速復甦，我國邊境政策也隨著國際趨勢前進，由於在台營運國際航班航空家數，比起疫情前已減少多達 70% 至僅 28 家，且班次恢復需時間，預期明年客運供需將嚴重失衡，推升可用客運單位收益年增 100%，華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 將明顯受惠。

法人指出，長榮航固定成本占約 60%，運價和載客率成長是額外的獲利挹注，若油價高峰落在今年第一季，等於本季起用油成本壓力漸緩，預估今明兩年獲利均將趨近歷史高檔。

從整體市況來看，隨著台灣邊境政策逐步開放，市場一般預期，今年第四季航空客運將有較明顯成長，而明年隨中港澳、遠程航線需求恢復，客運表現有望達 2019 年的 6 成水準。

然而，供給面班次恢復仍需時間，過去 2 年多來，台灣維持航班營運的航空公司已自疫情前減少 7 成至僅 28 家，即便是市占第三大的國泰航空，截至去年底也有 3 成飛機儲藏。

因此，法人預期，明年客機將供需嚴重失衡，可用客運單位收益年增上看 100%。

此外，貨運方面，全年貨運運價維持高檔已是市場共識，法人看好，長榮航去年第四季加入 3 架 777F 貨機，運能年增約 20% 將受惠，可穩定今年整體獲利動能。