〈力積電股東會〉下半年兩產品需求修正 今年營收獲利仍可期

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (26) 日召開股東會，總經理謝再居表示，雖然下半年市場因手機、PC 等銷售下滑，影響驅動 IC、感測器等產品線，但將拉升車用、基礎通訊用晶片產能，提高投片量，今年營收與獲利仍可期。

謝再居說，力積電去年 12 月順利掛牌上市，去年營收 656 億元、稅後純益 160.9 億元、每股純益 4.92 元的營運佳績，無論營收和獲利均創下歷史新高紀錄。

謝再居指出，這一年半導體供應鏈受美中貿易戰影響，晶片成非常重要的戰略物資，在疫情持續下，數位通訊蓬勃發展，包括居家上班、5G 基礎建設等，大幅提高晶圓代工需求。

謝再居表示，因應半導體發展趨勢，力積電除積極投資新技術開發，擴大成熟製程產品應用，如晶片堆疊技術、無線通訊 IC 技術、車用電源管理 IC 與功率元件技術，也啟動銅鑼廠建廠計畫，預計明年夏天加入量產行列，以因應目前正開發中、未來要導入的車用、工控等美日歐 IDM 客戶新產品線需求。

謝再居也說，今年第一季營收 207 億元，稅後純益約 66 億元，雖然下半年市場因消費性產品，如手機、PC 等銷售下滑，影響驅動 IC、感測器等產品線，但可透過產能調節，提高有需要的產品線，包括車用、基礎通訊用晶片，來提高投片量。

至於銅鑼新廠目前進度，謝再居表示，目前缺工缺料，導致土建進度些微延誤，但大部分正在進行，已完成鋼構，預計夏天左右完成土建、開始無塵室施工，第四季搬入設備，明年農曆年後小量試產，夏天加入量產。