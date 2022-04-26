驅動IC跌幅較原預期擴大 外資重申聯詠劣於大盤

外資今 (26) 日出具報告指出，由於電視、筆電、高階手機需求比預期疲軟，加上同業競爭等因素，驅動 IC 跌幅較預期擴大，因此重申聯詠 (3034-TW) 劣於大盤評等，目標價 313 元。

外資表示，由於全球外在環境如中國封城、通貨膨脹等不確定性增加，4 月起筆電、電視需求持續下滑，其中， 筆電銷量疲弱，估第二季筆電驅動 IC 出貨量年減超過 1 成，電視也因需求降溫，訂單減少 1 成左右。

由於客戶端需求弱勢，驅動 IC 設計業者近期的價格壓力明顯增加，外資原預期 TDDI 第二季降價約 5-10%，不過，由於客戶要求降價、二線供應商砍價，第二季降幅將達 5-15%，且隨著中國廠商韋爾 (603501-SH) 下半年推新品，屆時競爭將加劇。

至於 AMOLED DDI，外資強調，儘管終端品牌第二季尚未針對 AMOLED DDI 砍價，不過，中國售後市場的價格已開始惡化，主要因高階手機需求非常疲軟，部分客戶的 AMOLED DDI 庫存可能比平均再高出 1 個月。

至於大尺寸驅動 IC，儘管第二季仍相對穩定，不過，在電視與筆電需求持續疲軟下，下半年恐會有更多的降價空間。

需求疲軟也蔓延至封測端，外資表示，由於電視需求持續放緩，第二季大尺寸驅動 IC 訂單減少 10-15%，現今雖未見到晶圓廠大幅砍單，但已開始注意到代工產能不斷從驅動 IC 轉移至電源管理 IC 與功率元件。

外資認為，晶圓代工廠第二季不太可能再度漲價，因此對驅動 IC 營收比重較高的力積電 (6770-TW) 與世界先進 (5347-TW) 持保守看法。

外資也重申，即使客戶在宏觀不確定性後重新拉貨，但價格通常不會恢復，預期聯詠上半年毛利率可維持穩定，但下半年至 2023 年將面臨毛利率下滑壓力，且即便聯詠具備高殖利率題材，但今年第三季後將沒有任何支撐。