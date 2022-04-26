【Wen姐筆記】外資融資大逃殺 止穩反攻收復16700為第一要務

台股昨日再度上演股匯市雙殺，外資與融資大逃殺，昨日不僅外資大砍 421 億元，上市融資也大減 52 億元。台股短線上要止跌回穩，新台幣匯率與龍頭權值股仍是觀察重點，指數則以收復 16700 點為第一要務。短線強弱分界為 16666 點，關鍵點位為 16520、16633 與 16747 點。

多方昨日兵荒馬亂中，退守 16500 點城池，16500 點兩端哨站 16486 與 16520 點務必得挺住，而 16555 至 16600 點城池，最好也能穩住，16600 點兩端哨站為 16588 與 16616 點，而 16633 至 16666 點為地雷密布區，得步步為營，16700 點至 16747 點，如能收復，16700 點兩端哨站為 16686 與 16717 點，才可用時間換空間，免於再破底。

當然多方最好能夠一鼓作氣反攻 16747 至 16800 點，16800 點兩端哨站 16777 與 16823 點，守穩才有機會再拚重返 16900 點至 17000 點城池。16900 點兩端哨站 16888 與 16919 點，仍是多方硬仗區。

但如 16486 點棄守，大勢不妙，需留意續往 16453 至 16400 點以下探低，16400 點兩端哨站為 16388 與 16426 點，如再棄守得留意回探 16333 至 16366 點區間，如再棄守恐得提防往加速往 16200 點城池，其中的重要關鍵為 16282 與 16252 點。

台股最壞情況已經過去? 得先看到止跌訊號再說，止跌訊號的第一要務為三日不破低，因此今日指數能否守穩 16500 點城池，將成為觀察重點，而引動外資大逃殺的主因為新台幣匯率續貶，因此新台幣匯率能否率先穩住，對股市也將有密切連動效應。(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)