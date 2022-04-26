〈台股盤前〉跟隨美股腳步反彈可期 關注推特概念股、蘋概股表現

台股昨 (25) 日多殺多，外資大砍 421.9 億元，摜壓指數重挫 404 點，收在 16620 點，不僅是今年新低，亦創去年 10 月 15 日以來最低。今晨馬斯克收購推特消息一出，帶動美股反轉強彈，預期台股可望跟進反彈，但仍要慎防反彈之際的震盪洗盤。

中國疫情惡化和聯準會緊縮政策的擔憂影響，陸股與歐股下滑，美股週一早盤開低，能源股首當其衝，隨著美債殖利率回落，科技股尾盤買氣回籠，尤其馬斯克與推特達成收購協議，拉抬美股四大指數皆全面翻紅，道瓊上漲 238 點，那斯達克、費城半導體指數更是強漲超過 1%。

今日觀盤重點，推特與全球首富、特斯拉創辦人馬斯克達成協議，同意以 440 億美元 (約新台幣 1.29 兆元) 出售推特給馬斯克。之前 3 月時，曾傳出 Twitter 技術長來台，有意向台廠採購雲端伺服器、資料中心等產品，市場傳出包括緯創轉投資的緯穎、廣達轉投資的雲達、英業達等均積極爭取 Twitter 大單，被視為推特概念股，今天相關個股表現值得關注。

上海松江昨日通報首次實現社會面清零，該區內有台積電、合晶、廣達、和碩等台資企業，涵蓋半導體、電子組裝等重要科技產業，也是蘋果重要的生產基地，其率先實現社會面清零，不僅為上海復工看到一線曙光，也有望讓蘋果鏈重新動起來。

加上蘋果傳出調升本季大尺寸 iPhone 13 Pro 系列機種量產目標，預計本季將增產總量達 1000 萬支，為鴻海、台積電、大立光等蘋概股傳統淡季注入營運新動能；上述兩項利多加持下，蘋概股表現可期。

整體來說，台股昨天失守萬七後持續探低，一舉跌破 3 月 W 底型態低點 16808、16764 點，3 月雙底支撐失守後，下檔支撐將看去年第四季低點 16162 點及萬六關卡，預期短線下檔有撐。