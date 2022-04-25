外資大逃殺電金權值股成重災區 電子三雄共遭賣超逾5萬張

美股上周五重挫近千點，台股今 (25) 日多頭信心潰散，股匯雙殺，終場重挫 404.19 點，成交值略增收 16620.9 點。外資資金全面出逃，電金權值股成重災區，電子、金融各 7 檔、5 檔個股遭賣超上萬張，而電子三雄台積電、鴻海與聯電，共遭外資出脫超過 5 萬張。

三大法人方面，外資賣超 421.96 億元，連兩日大舉賣超；投信買超 5.69 億元，連 9 買；自營商賣超 71.5 億元。三大法人共賣超 487.77 億元。

期貨方面，外資增持空單 699 口，空單未平倉口數增至 8696 口；投信也增持空單 896 口，空單未平倉口數增至 6772 口；自營商增持多單 284 口，多單未平倉口數增至 13911 口。

電金傳產權值股今日一面倒，外資資金也全面出逃，電子股方面，大賣鴻海、聯電各 2.5 萬張，台積電 2.3 萬張，友達、日月光投控各 1.2 萬張，仁寶、緯創各逾 1 萬張，宏碁逾 9000 張，華邦電逾 5000 張，聯發科也遭賣超 2803 張。

金融股成重災區，外資賣超開發金 2.3 萬張、元大金 2.2 萬張、新光金 1.7 萬張、臺企銀 1.4 萬張、永豐金 1.2 萬張、台新金逾 9000 張、富邦金逾 7000 張，合庫金及華南金各逾 5000 張。

傳產股方面，外資賣超中鋼 1.7 萬張、大成鋼 8865 張，航運族群的陽明遭提款 1.5 萬張、華航 1.4 萬張、長榮 1.1 萬張。

外資買超方面，大買長榮航 6715 張，除長榮航外，買超標的主要集中在電子股，買超合晶、宏達電逾 5000 張，智原、台亞、欣興、漢磊各逾 3000 張，金寶、華通、創惟、精星各超過 2000 張。

法人指出，台股今日破底與疫情無關，主要是市場憂心美國聯準會可能激進升息，衝擊美國經濟，未來大盤走勢與疫情預期沒有太大連動關係，短線可留意美國財報季，蘋果周四將公布財報與展望，屆時將成影響盤面電子股表現的風向球。

