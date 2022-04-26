金融、風電股點火 台股量縮小漲23點收16644點

美國科技股回神，四大指數收高，帶動台股今 (26) 日展開反彈，一度衝上 16700 點，雖然盤中遇亂流、一度翻黑，但金融、風電及電子零組件等族群仍獲資金點火，加權指數終場上漲 23.89 點或 0.14%，收在 16644.79 點，成交值則縮至 2540.64 億元。

櫃買指數今天開高走低，終場下跌 1.4 點或 0.71%，收在 194.66 點，成交值 623.13 億元。上市櫃成交值合計 3163.77 億元。

電子權值股今天互有漲跌，台積電一路在平盤附近拉鋸，終場小跌收 546 元；台達電扛起多頭大旗，勁揚超過 6%，收全場最高 252 元，收復短均；國巨、鴻海、華碩等同步走揚；不過，股王矽力 - KY 大跌逾 8%，信驊也跌近 4%，大立光、瑞昱、欣興等賣壓都偏重。

風電族群今天成為多頭指標，上緯投控、永冠 - KY 強攻漲停，分別收 145 元、69.4 元，其他包括大亞、中興電、士電、中鋼構、世紀鋼、華城、台船等相關個股漲勢都相當凌厲。

金融股今天強勢反彈，華南金擬配 0.78 元現金股息、0.34 元股票股利，合計每股配發 1.12 元股利，激勵股價上漲逾 3%，玉山金同步漲逾 3%，中信金、第一金等漲勢也不俗，但金控雙雄人氣較低，均以小漲作收。

面板首季法說今天由友達打頭陣，不過，有外資出具報告認為，受俄烏戰事及中國封控影響，整體面板產業不確定性增加，供過於求恐加劇，因此將雙虎評等降為減碼，群創、友達今天股價應聲重挫 3-4%，不過，中小尺寸面板廠彩晶力守盤上。