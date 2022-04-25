億滋國際13億美元收購墨西哥麵包商Bimbo糖果品牌Ricolino

億滋國際 (Mondelez International Inc)(MDLZ-US) 周一 (25 日) 表示，它將以約 13 億美元的價格收購麵包製造商 Grupo Bimbo 的糖果業務 Ricolino，以擴大墨西哥業務。該交易預計將在第 4 季初完成。

近幾個月來，幾家美國包裝食品製造商一直在進行大規模收購，因為在新冠疫情高峰期間人們幾乎不上餐館，外帶及外送及購物需求猛增，因此努力維持銷售水平。

這家美國公司表示，與 Ricolino 的交易是 Mondelez 收購狂潮的最新舉措，這將使這家 Oreo 餅乾製造商在墨西哥這個「高度優先」市場的業務規模擴大一倍，同時擴張其零食業務。

Ricolino 業務的年收入約為 5 億美元，還包括 Vero、La Corona 和 Coronado 等品牌，並生產多種糖果產品，包括棒棒糖、棉花糖、巧克力和軟糖。

在去年收購了英國營養公司 Grenade、澳大利亞餅乾製造商 Gourmet Food Holdings 和美國的 Hu 之後，億滋今年初以 20 億美元收購了希臘食品公司 Chipita S.A.。

Ricolino 擁有近 6000 名員工，擁有 4 個製造工廠，並將其產品分銷到多個通路，包括超市和便利店。