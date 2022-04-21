等待Fed鮑爾發表談話 美債殖利率走升

美國國債殖利率周四 (21 日) 攀升，聯準會 (Fed) 主席鮑爾將在當天稍後發表談話。

美東時間上午 6 點 25 分，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 3.9 個基點至 2.875%。30 年期美國國債殖利率上漲 3.8 個基點至 2.914%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

鮑爾將於美東時間上午 11 點在 Volcker Alliance and Penn Institute for Urban Research 的特別簡報會上發表歡迎辭。然後，他將在下午 1 點的國際貨幣基金 (IMF) 討論中就全球經濟發表講話。

IMF 周二 (19 日) 調降了 2022 年和 2023 年的全球經濟成長預測，主要是由於俄羅斯入侵烏克蘭的影響。

投資人將密切關注鮑爾的談話，以尋找有關 Fed 為控制通膨而積極收緊貨幣政策計畫的更多線索。

對通膨和 Fed 收緊政策的潛在影響的擔憂，導致殖利率飆升，10 年期國債殖利率周二觸及 2018 年底以來的最高點 2.94%。

摩根大通私人銀行歐洲、中東和非洲地區投資策略主管彼得斯 (Grace Peters) 周四表示，她的團隊預計通膨將在今年第 2 季達到頂峰，然後在年底前大幅下降，並延續到 2023 年。

然而，她表示，鑑於通膨高峰在 Fed 5 月和 6 月政策會議時不會反映到經濟數據中，因此 Fed 依循市場定價繼續升息 50 個基點是合理的。

彼得斯表示，「從風險的角度來看，通膨見頂以及殖利率在適當時候開始見頂的概念，將為投資人提供一些安慰。」

與此同時，上周提交的首次申請失業救濟金人數將於美東時間上午 8:30 公布。

俄烏戰爭仍然是投資人關注的焦點，衝突的第二階段集中在烏克蘭東部的頓巴斯地區，已經全面展開。

周四將拍賣 350 億美元的 4 周期國庫券、300 億美元的 8 周期國庫券和 200 億美元的 5 年期國債通脹保值證券。