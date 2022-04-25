電金傳全盤盡墨 台股崩跌404點收16620點逾半年新低

受美股重挫、中國封控措施反覆影響，台股今 (25) 日跟隨亞股跳水，電子、金融、傳產全盤盡墨，拖累加權指數重挫 404.19 點或 2.37%，終場收在 16620.9 點，為去年 10 月中旬以來新低，成交值增至 3016.95 億元。

櫃買指數終場下跌 7.45 點或 3.66%，失守 200 點關卡，收 196.06 點，成交值 713.04 億元。上市櫃成交值合計 3729.99 億元。

電子權值股慘遭大舉拋售，台積電股價重挫近 2%，收 547 元，單日市值蒸發逾 2850 億元，下滑至 14.18 兆元；鴻海跌近 3%，面臨百元關卡保衛戰；聯發科法說周三登場，今天最低跌至 831 元，終場收 837 元；此外，聯電、日月光投控也重挫逾 4%。

傳產同步崩跌，航運股方面，貨櫃航商長榮、萬海大跌超過 5%，散裝航運股慧洋 - KY 直逼跌停，新興、台航、中航、四維航等均重挫逾半根跌停板，航空雙雄表現不同調，長榮航逆勢收紅，華航則跌近 2%。

高價股方面，力旺遭打入跌停，收 1125 元，信驊丟失股王寶座，股價重摔逾 7%，反觀矽力 - KY 尾盤急拉收小紅，大立光同步翻紅，不過，祥碩、譜瑞、旭隼、富邦媒、世芯 - KY 等賣壓都相當重。