〈台股盤後〉多頭信心潰散 股匯雙殺重挫逾400點

美股上周五重挫近千點，台股今 (25) 日多頭信心潰散，早盤跳空開低後持續下挫，失守萬七大關，股匯雙殺，電金傳產權值股全軍覆沒，半導體、面板與高價電子股持續探底，終場重挫 404.19 點，收 16620.9 點，探去年 10 月中旬以來新低，成交值略增至 3016.95 億元。

觀察電子權值股表現，台積電、聯發科同步下挫近 2%，鴻海也大跌近 3%；聯電、日月光投控同步下挫超過 4.5%，台達電、欣興跌幅均逾 3%，廣達、研華也都處於盤下。

航運族群遭賣壓空襲，榮運、慧洋 - KY、中櫃大跌超過 9%，志信、新興、四維航也同挫超過 7%，長榮、萬海大跌逾半根停板，裕民、陽明下挫超過 3%。

高價股成盤面重災區，力旺遭摜殺至跌停價，祥碩、信驊大跌超過 6%，譜瑞 - KY、旭隼也跌逾 3%。

部分防疫概念股表現續強，毛寶、天良強攻漲停，康那香也逼近漲停價位；觀光類股不畏大盤重挫，開低走高，盤中翻紅一路上攻，山富大漲 4.5%，易飛網、雄獅與鳳凰也都站穩盤上。

法人指出，台股今日破底與疫情無關，主要是市場憂心美國聯準會可能激進升息，衝擊美國經濟，未來大盤走勢與疫情預期沒有太大連動關係，短線可留意美國財報季，蘋果周四將公布財報與展望，屆時將成影響盤面電子股表現的風向球。

