BitMEX創辦人：加密貨幣與美國科技股走勢趨近 比特幣6月恐跌下探3萬美元

加密貨幣交易平台 BitMEX 創辦人 Arthur Hayes 警告，近期加密貨幣與美國科技股走勢越來越一致，科技股低迷可能導致幣市面臨大崩盤，比特幣價格到 6 月可能下探 3 萬美元。

Hayes 表示，近期以來，加密貨幣與美國科技股走勢逐漸同步，因此假設那斯達克 100 指數大跌將會拖累加密貨幣市場。他指出，如今美國科技股和加密貨幣都正處於災難性危機的邊緣。

針對那斯達克 100 指數下跌的原因，Hayes 部分歸咎於俄羅斯入侵烏克蘭造成的衝擊。他認為，由於俄烏戰爭持續延燒，並且可能進一步升級，全球經濟成長將因大宗商品價格上漲而放緩，將不利於股價。

再者，Hayes 指出，為高通膨而升息的情況下，資金成本上升必然將對股市造成負面影響。此外，從技術面來看，科技股指數未能在關鍵技術水平上大幅反彈，表明將會走低。

在那斯達克指數可能拖累加密貨幣市場趨勢下，Hayes 預估，在今年 6 月底之前，比特幣可能會跌至 30,000 美元，而以太幣將跌至 2,500 美元。

不過，Hayes 也表示，上述分析可能不是百分之百精確，如果比特幣、以太幣和那斯達克 100 指數之間的相關性在風險資產市場崩盤之前就出現下降，那相關分析就不會完全正確。

據 CoinDesk 的數據顯示，截稿前比特幣價格暫報 39,977.78 美元，24 小時內下跌 5.31%。