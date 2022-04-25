〈台經院景氣預測〉3月營業氣候測驗點2減1升 製造業寫1年半來新低

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 3 月營業氣候測驗點調查，製造業為 99.21 點，月減 2.16 點，呈現連 3 跌，並創 2020 年 9 月以來新低；服務業為 95.05 點，月增 0.88 點，結束連 2 跌轉為上揚；而營建業為 105.34 點，月減 0.67 點，呈現連 2 跌。

台經院指出，製造業廠商認為當 (3) 月景氣為「好」比率為 41.1%，月增 26.2 個百分點，「壞」的比率則為 15.3%，月減 11.8 個百分點，有超過 5 成的化學製品、塑橡膠製品、鋼鐵基本工業、電力機械業廠商看好當月景氣，而權重最大的電子機械業也有近 5 成廠商看好當月。

製造業看好未來半年者 比重不到 3 成

不過，製造業對未來半年看法中，看好廠商由 41.9% 減少 13.3 個百分點至 28.6%，看壞比率增加 7.9 個百分點至 15.8%，以化學工業、皮革毛皮製品、塑膠製品和非金屬礦物業看壞比例，明顯高於看好。

服務業方面，有近 7 成銀行業與保險業者、超過 8 成以上的批發業者看好當月景氣，而零售業、餐旅業和運輸倉儲業者持平比例較高。

服務業對於未來半年看法，餐旅業、銀行業、證券業和運輸倉儲業看好比例明顯高於看壞，而零售業則持平。

營造業方面，由於天候條件不穩定，土建標執行不易推進，3 月景氣表現呈現持平。

展望未來，儘管來自於重大民生建設和大型廠辦投資等營造承攬量的能見度較佳，但營建成本居高不下，使營造廠購料準備更困難，尤其是小型承包商更因資金調度不順而陷於財務困境，未來半年營造業景氣以持平視之。

至於不動產業，台經院認為，房市景氣看法趨向保守，反映利率環境轉變、政府房市調控政策嚴守把關、買賣雙方對價格認知差距的擴大，以及俄烏戰爭拖長等，對國內外經濟投下不確定性影響。