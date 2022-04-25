輕症在家照護可望請領勞保傷病給付 勞動部：朝放寬方向處理

越來越多 COVID-19 輕症或無症狀感染者，各縣市陸續啟動居家照護措施，外界關注是否可請領勞保傷病給付？勞動部長許銘春今 (25) 日表示，此次疫情是過去沒有的狀況，但會朝向放寬解釋來處理，相關研議已向行政院報告，本周應該會有結果。

立法院社福及衛環委員會今天邀請勞動部專案報告。由於國內單日確診人數已突破 5000 人，患者中有 99% 為輕症或無症狀，多名立委關注若是染疫輕症居家照護者，是否能請領勞保傷病給付。

許銘春說明，勞保是一種社會保險，與商業保險不一樣，基於社會的公平性，以及共同負擔保費被保險人的權益，要善用有限的資源，因此，勞保各項給付都訂有一定的條件。

許銘春指出，依照勞保原先規定，若是無症狀或輕症在家照護，沒有診療或住院行為，並不符合請領原則，不過，這個疫情從來沒有遇過，所以現有的勞動法規也受到挑戰，她認為，應該要朝放寬解釋來處理，相關研議已經向行政院報告，目前正在討論，本周可望會有結果。

就財源方面，許銘春進一步說明，除了勞保基金外，是不是有可能尋求其他財源，也會一併做考量，近期再向外界報告。

根據勞工保險條例第 33 條規定，被保險人遭遇普通傷害或普通疾病住院診療，不能工作，以致未能取得原有薪資，正在治療中者，可從「住院」不能工作的第 4 日起至出院止，請領普通傷病補助費。