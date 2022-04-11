家長陪同孩童隔離、輕症居家照護 防疫險賠不賠釋疑

國內疫情反撲，確診與匡列隔離人數攀升，立委今 (11) 日關切，若孩童確診，家長陪同隔離，抑或是無症狀確診，防疫險是否可以理賠，且隨著疫情增加，隔離政策也滾動規定，將朝向啟動「輕症居家照護」，防疫險的理賠議題也備受矚目，對此，保險局長施瓊華於立法院財委會釋疑。

立委吳秉叡表示，防疫保單投保已有 1026 萬多張，保費收入逾 80 億元，但理賠僅 4 萬多件、理賠金額 27 億元，而疫苗接種保單投保 422 萬張，保費近 13 億元，理賠僅 3700 多件、金額 1.6 億元，可以看出理賠跟所收保費差異很大，質疑無症狀確診或隔離方式與契約不同，理賠就被刁難。

金管會主委黃天牧承諾，會檢視保單訂價，可從過去一、二年的承保及理賠情況來看是否合理，第二是會要求各保險公司理賠時，要盡量考量消費者的權益，這兩點會請產壽險公會再研究。

立委林楚茵也指出，學齡前孩童若確診了，家長陪同未成年子女居家隔離，目前已經出現保險公司不理賠家長的爭議案件，且已送到財團法人金融消費評議中心處理，由此疫情升溫，這樣的案子可能會愈來愈多，防疫險是否理賠希望保險局給答案。

施瓊華表示，防疫保單設計是被保險人被 CDC(疫情指揮中心) 匡列要隔離，保單才會啟動；但爭議個案是非居家隔離者，收到的通知書是「非居家檢疫者照顧居家檢疫者應配合防疫通知書」，因為只是陪同居家隔離，陪同隔離不在契約條款的理賠範圍。

施瓊華進一步指出，評議中心之前曾有一案例，有父母確診，但因為要照顧小孩，小孩也一起去隔離，評議中心就判定小孩因為非確診者，所以對小孩部分不予理賠。

疫情指揮中心將啟動輕症在宅照護計畫，防疫險的理賠認定部分也備受關切，施瓊華表示，過去防疫保單對「確診」的定義是，被保險人送到醫院、集中檢疫所、防疫旅館只要有醫療行為就會理賠，但如果之後改為在宅照護，就會請保險公司從寬認定；此外，保單契約如果原定「一旦確診就理賠者」，就算是在宅照護也要理賠。