全台一周內啟動輕症居家照護 BNT疫苗採購卡關有解

國內今 (19) 日新增 1626 例本土個案及 2 例死亡病例，由於單日突破 1500 人確診，達到全國啟動居家照護標準，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，各縣市須在一周內全面推行；至於輝瑞 BNT 疫苗採購卡關，陳時中透露，這兩天大家談判已有進展，一些問題也獲得解決，應該可以很快簽約。

國內本土病例已連續 5 天單日新增破千人，指揮中心日前表示，若每天超過 1500 人確診，將要全面啟動在家隔離措施，陳時中指出，近期已有約 10 個縣市陸續啟動，現在要求其餘還沒啟動的縣市，必須在一周內完成，全國進入全面輕症居家照護管理的階段。

指揮中心指出，今天新增 2 例死亡個案，分別為 90 多歲及未滿 5 歲男性，屬重度感染個案，其中 90 多歲男性個案已接種 3 劑疫苗且具慢性病史。兩案於住院治療期間使用瑞德西韋等藥物治療，分別於 4 月 16 日及 4 月 19 日死亡。

今天新增確診個案主要分布於新北市 583 例，台北市 287 例，由於確診人數不斷攀升，許多陽性患者在家等候多日仍等不到衛生局通知，對此，陳時中表示，新北人數眾多，盡力在做居家照護，通知上略有延誤，請民眾自主應變，待在自己想要隔離的地方，盡量一人一室，靜候通知。

至於疫苗採購方面，陳時中透露，台灣與輝瑞 BNT 疫苗採購談判仍在進行中，先前有些需要討論的問題，這兩天談判過程中都已得到解決，包括合約簡化等問題，顯示疫苗合約到達最後階段，就等最後細節、文字確認及修訂，應該就能簽約了。

關於 Novavax 疫苗，陳時中指出，Novavax 是由 COVAX 平台分配，這款疫苗 2020 年開始就由 COVAX 平台配發，但速度較慢，台灣直到近期才接獲有一批 Novavax 疫苗可分配來台，我方已表示同意，現在就靜待出貨消息。